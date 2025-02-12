Währungen / SBSI
SBSI: Southside Bancshares Inc
30.33 USD 0.61 (1.97%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SBSI hat sich für heute um -1.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.33 bis zu einem Hoch von 30.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die Southside Bancshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SBSI News
- Führungswechsel bei Southside Bancshares: CEO Gibson tritt zum Jahresende zurück
- Southside Bancshares announces CEO transition effective at year-end
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Southside Bancshares declares $0.36 quarterly dividend
- Third Coast: Aggressive Lending May Hurt Long-Term Prospects (TCBX)
- Earnings call transcript: Southside Bancshares Q2 2025 beats earnings expectations
- Southside Bancshares, Inc. (SBSI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Southside Bancshares (SBSI) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Southside earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Charter, HCA, Aon lead earnings reports for Friday
- Schroder BSC Social Impact Trust reaches over 422,000 people
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- Southside Bancshares approves new incentive plan
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
- Southside Bancshares: Quite Undervalued With A Flattish Earnings Outlook (NYSE:SBSI)
Tagesspanne
30.33 30.61
Jahresspanne
25.85 38.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.94
- Eröffnung
- 30.53
- Bid
- 30.33
- Ask
- 30.63
- Tief
- 30.33
- Hoch
- 30.61
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -1.97%
- Monatsänderung
- -2.13%
- 6-Monatsänderung
- 5.68%
- Jahresänderung
- -7.42%
