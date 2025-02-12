Moedas / SBSI
SBSI: Southside Bancshares Inc
30.57 USD 0.56 (1.87%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SBSI para hoje mudou para 1.87%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.14 e o mais alto foi 30.69.
Veja a dinâmica do par de moedas Southside Bancshares Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
30.14 30.69
Faixa anual
25.85 38.00
- Fechamento anterior
- 30.01
- Open
- 30.14
- Bid
- 30.57
- Ask
- 30.87
- Low
- 30.14
- High
- 30.69
- Volume
- 25
- Mudança diária
- 1.87%
- Mudança mensal
- -1.36%
- Mudança de 6 meses
- 6.52%
- Mudança anual
- -6.68%
