SBR: Sabine Royalty Trust

76.79 USD 0.32 (0.41%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SBR fiyatı bugün -0.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 76.50 ve Yüksek fiyatı olarak 77.23 aralığında işlem gördü.

Sabine Royalty Trust hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
76.50 77.23
Yıllık aralık
58.25 77.50
Önceki kapanış
77.11
Açılış
76.60
Satış
76.79
Alış
77.09
Düşük
76.50
Yüksek
77.23
Hacim
73
Günlük değişim
-0.41%
Aylık değişim
3.67%
6 aylık değişim
13.68%
Yıllık değişim
23.76%
21 Eylül, Pazar