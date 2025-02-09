Dövizler / SBR
SBR: Sabine Royalty Trust
76.79 USD 0.32 (0.41%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SBR fiyatı bugün -0.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 76.50 ve Yüksek fiyatı olarak 77.23 aralığında işlem gördü.
Sabine Royalty Trust hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
76.50 77.23
Yıllık aralık
58.25 77.50
- Önceki kapanış
- 77.11
- Açılış
- 76.60
- Satış
- 76.79
- Alış
- 77.09
- Düşük
- 76.50
- Yüksek
- 77.23
- Hacim
- 73
- Günlük değişim
- -0.41%
- Aylık değişim
- 3.67%
- 6 aylık değişim
- 13.68%
- Yıllık değişim
- 23.76%
21 Eylül, Pazar