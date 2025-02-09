货币 / SBR
SBR: Sabine Royalty Trust
77.03 USD 0.43 (0.56%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SBR汇率已更改0.56%。当日，交易品种以低点76.61和高点77.25进行交易。
关注Sabine Royalty Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SBR新闻
- Strategic Bitcoin Reserve: Research Chief Claims US Likely To Launch SBR By Year-End
- Sabine Royalty Trust stock hits 52-week high at 76.52 USD
- Sabine Royalty Trust: High Yield, But The Clock Is Ticking (NYSE:SBR)
- Sabine Royalty Trust stock hits 52-week high at 73.46 USD
- Bo Hines Confident Bitcoin Reserve Act Heads For 2025 Approval
- More Surprises In Store? Bitwise CIO Lists Four Catalysts The Crypto Market Is Overlooking
- Sabine Royalty Trust stock hits 52-week high at 71.37 USD
- US Delay On Bitcoin Audit Is A Bullish Red Flag, Says Strike CEO
- Arizona Senate Revives Failed Bitcoin Reserve Bill For Seized Crypto Assets
- Connecticut Lawmakers Pass Bill Banning State Investments In Crypto
- Sabine Royalty Trust: High-Yield Optionality For The Patient Commodity Investor (NYSE:SBR)
- SABINE ROYALTY TRUST ANNOUNCES MONTHLY CASH DISTRIBUTION FOR JUNE 2025
- Texas Pacific Land, A Steady Eddie Stock, Clears Benchmark; Prepping For A Run Higher?
- One Vote Away: Texas Advances Strategic Bitcoin Reserve Bill To Full House Vote
- Oklahoma Out Of Strategic Bitcoin Reserve Race After Senate Tax Committee Rejects Bill
- Illinois Lawmaker’s Crypto Bill Aims To Tighten Regulations And Address Fraud
- Biden Admin May Have Sold US Bitcoin Reserves, Says Sen. Lummis
- Arizona Leads Bitcoin Reserve Race As Two Bills Pass House Commerce Committee Vote
- Trump Won’t Buy Bitcoin Until It Hits $60,000, Claims Bitwise Exec
- Bitcoin Dips After Trump’s Strategic Reserve Order—Is The Market Wrong?
- Sabine Royalty Trust: A Variable Income Entity (NYSE:SBR)
- Sabine Royalty Trust: Passive Income Powerhouse In The Energy Sector (NYSE:SBR)
日范围
76.61 77.25
年范围
58.25 77.48
- 前一天收盘价
- 76.60
- 开盘价
- 76.95
- 卖价
- 77.03
- 买价
- 77.33
- 最低价
- 76.61
- 最高价
- 77.25
- 交易量
- 62
- 日变化
- 0.56%
- 月变化
- 4.00%
- 6个月变化
- 14.03%
- 年变化
- 24.14%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B