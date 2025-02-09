Währungen / SBR
SBR: Sabine Royalty Trust
76.79 USD 0.32 (0.41%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SBR hat sich für heute um -0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 76.50 bis zu einem Hoch von 77.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sabine Royalty Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SBR News
- Sabine Royalty Trust stock hits 52-week high at $77.5
- Sabine Royalty Trust stock hits 52-week high at 76.52 USD
- Sabine Royalty Trust: High Yield, But The Clock Is Ticking (NYSE:SBR)
- Sabine Royalty Trust stock hits 52-week high at 73.46 USD
- Sabine Royalty Trust stock hits 52-week high at 71.37 USD
- Sabine Royalty Trust: High-Yield Optionality For The Patient Commodity Investor (NYSE:SBR)
- SABINE ROYALTY TRUST ANNOUNCES MONTHLY CASH DISTRIBUTION FOR JUNE 2025
- Texas Pacific Land, A Steady Eddie Stock, Clears Benchmark; Prepping For A Run Higher?
- Sabine Royalty Trust: A Variable Income Entity (NYSE:SBR)
- Sabine Royalty Trust: Passive Income Powerhouse In The Energy Sector (NYSE:SBR)
Tagesspanne
76.50 77.23
Jahresspanne
58.25 77.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 77.11
- Eröffnung
- 76.60
- Bid
- 76.79
- Ask
- 77.09
- Tief
- 76.50
- Hoch
- 77.23
- Volumen
- 73
- Tagesänderung
- -0.41%
- Monatsänderung
- 3.67%
- 6-Monatsänderung
- 13.68%
- Jahresänderung
- 23.76%
