KurseKategorien
Währungen / SBR
Zurück zum Aktien

SBR: Sabine Royalty Trust

76.79 USD 0.32 (0.41%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SBR hat sich für heute um -0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 76.50 bis zu einem Hoch von 77.23 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sabine Royalty Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SBR News

Tagesspanne
76.50 77.23
Jahresspanne
58.25 77.50
Vorheriger Schlusskurs
77.11
Eröffnung
76.60
Bid
76.79
Ask
77.09
Tief
76.50
Hoch
77.23
Volumen
73
Tagesänderung
-0.41%
Monatsänderung
3.67%
6-Monatsänderung
13.68%
Jahresänderung
23.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K