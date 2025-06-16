FiyatlarBölümler
Dövizler / SBLK
Geri dön - Hisse senetleri

SBLK: Star Bulk Carriers Corp

19.70 USD 0.14 (0.71%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SBLK fiyatı bugün -0.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.45 ve Yüksek fiyatı olarak 19.80 aralığında işlem gördü.

Star Bulk Carriers Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SBLK haberleri

Günlük aralık
19.45 19.80
Yıllık aralık
12.06 23.65
Önceki kapanış
19.84
Açılış
19.79
Satış
19.70
Alış
20.00
Düşük
19.45
Yüksek
19.80
Hacim
2.759 K
Günlük değişim
-0.71%
Aylık değişim
6.49%
6 aylık değişim
25.56%
Yıllık değişim
-14.53%
21 Eylül, Pazar