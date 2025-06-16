货币 / SBLK
SBLK: Star Bulk Carriers Corp
19.30 USD 0.06 (0.31%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SBLK汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点19.05和高点19.41进行交易。
关注Star Bulk Carriers Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
19.05 19.41
年范围
12.06 23.65
- 前一天收盘价
- 19.36
- 开盘价
- 19.41
- 卖价
- 19.30
- 买价
- 19.60
- 最低价
- 19.05
- 最高价
- 19.41
- 交易量
- 4.122 K
- 日变化
- -0.31%
- 月变化
- 4.32%
- 6个月变化
- 23.01%
- 年变化
- -16.27%
