Moedas / SBLK
SBLK: Star Bulk Carriers Corp
19.75 USD 0.04 (0.20%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SBLK para hoje mudou para -0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.68 e o mais alto foi 19.82.
Veja a dinâmica do par de moedas Star Bulk Carriers Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
19.68 19.82
Faixa anual
12.06 23.65
- Fechamento anterior
- 19.79
- Open
- 19.80
- Bid
- 19.75
- Ask
- 20.05
- Low
- 19.68
- High
- 19.82
- Volume
- 1.078 K
- Mudança diária
- -0.20%
- Mudança mensal
- 6.76%
- Mudança de 6 meses
- 25.88%
- Mudança anual
- -14.32%
