SBLK: Star Bulk Carriers Corp

19.30 USD 0.06 (0.31%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SBLK за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.05, а максимальная — 19.41.

Следите за динамикой Star Bulk Carriers Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
19.05 19.41
Годовой диапазон
12.06 23.65
Предыдущее закрытие
19.36
Open
19.41
Bid
19.30
Ask
19.60
Low
19.05
High
19.41
Объем
4.122 K
Дневное изменение
-0.31%
Месячное изменение
4.32%
6-месячное изменение
23.01%
Годовое изменение
-16.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.