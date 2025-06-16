Валюты / SBLK
SBLK: Star Bulk Carriers Corp
19.30 USD 0.06 (0.31%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SBLK за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.05, а максимальная — 19.41.
Следите за динамикой Star Bulk Carriers Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SBLK
Дневной диапазон
19.05 19.41
Годовой диапазон
12.06 23.65
- Предыдущее закрытие
- 19.36
- Open
- 19.41
- Bid
- 19.30
- Ask
- 19.60
- Low
- 19.05
- High
- 19.41
- Объем
- 4.122 K
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- 4.32%
- 6-месячное изменение
- 23.01%
- Годовое изменение
- -16.27%
