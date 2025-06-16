Währungen / SBLK
SBLK: Star Bulk Carriers Corp
19.84 USD 0.05 (0.25%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SBLK hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.68 bis zu einem Hoch von 19.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Star Bulk Carriers Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SBLK News
- Star Bulk Stock: It's Time To Wait For The Tide And HOLD (Rating Downgrade) (SBLK)
- Do Options Traders Know Something About Star Bulk Carriers Stock We Don't?
- Earnings call transcript: Star Bulk Carriers beats Q2 2025 earnings forecast
- Is It Worth Investing in Star Bulk Carriers (SBLK) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Star Bulk Carriers earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Star Bulk Carriers (SBLK) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Star Bulk reports Q2 profit of $39,000 amid lower charter rates
- Global Ship Lease (GSL) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Expeditors Gears Up to Report Q2 Earnings: Is a Beat in Store?
- Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Why Star Bulk Carriers (SBLK) Dipped More Than Broader Market Today
- Star Bulk Carriers (SBLK) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Scorpio Tankers (STNG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Why Investors Need to Take Advantage of These 2 Transportation Stocks Now
- Do Options Traders Know Something About Star Bulk Carriers Stock We Don't?
- ZIM Integrated: Dirt Cheap EBIT Multiple, Red Sea Chaos (ZIM)
- Star Bulk Carriers (SBLK) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- Investors Heavily Search Star Bulk Carriers Corp. (SBLK): Here is What You Need to Know
- Star Bulk Carriers (SBLK) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Star Bulk: The Dry Bulk Stock To Own, Buybacks Should Help To Close NAV Discount (SBLK)
- Undercovered Dozen: Nike, Star Bulk Carriers, Qualcomm And More
- In Shipping, Global Macro Matters More Than Ever - J Mintzmyer
- Star Bulk Carriers repurchases 1.9 million shares for $32.2 million
- Energy and defense stocks rise as Israel-Iran tensions persist
Tagesspanne
19.68 19.89
Jahresspanne
12.06 23.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.79
- Eröffnung
- 19.80
- Bid
- 19.84
- Ask
- 20.14
- Tief
- 19.68
- Hoch
- 19.89
- Volumen
- 3.371 K
- Tagesänderung
- 0.25%
- Monatsänderung
- 7.24%
- 6-Monatsänderung
- 26.45%
- Jahresänderung
- -13.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K