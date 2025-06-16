通貨 / SBLK
SBLK: Star Bulk Carriers Corp
19.84 USD 0.05 (0.25%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SBLKの今日の為替レートは、0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり19.68の安値と19.89の高値で取引されました。
Star Bulk Carriers Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SBLK News
1日のレンジ
19.68 19.89
1年のレンジ
12.06 23.65
- 以前の終値
- 19.79
- 始値
- 19.80
- 買値
- 19.84
- 買値
- 20.14
- 安値
- 19.68
- 高値
- 19.89
- 出来高
- 3.371 K
- 1日の変化
- 0.25%
- 1ヶ月の変化
- 7.24%
- 6ヶ月の変化
- 26.45%
- 1年の変化
- -13.93%
