Valute / SBLK
SBLK: Star Bulk Carriers Corp
19.70 USD 0.14 (0.71%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SBLK ha avuto una variazione del -0.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.45 e ad un massimo di 19.80.
Segui le dinamiche di Star Bulk Carriers Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
19.45 19.80
Intervallo Annuale
12.06 23.65
- Chiusura Precedente
- 19.84
- Apertura
- 19.79
- Bid
- 19.70
- Ask
- 20.00
- Minimo
- 19.45
- Massimo
- 19.80
- Volume
- 2.759 K
- Variazione giornaliera
- -0.71%
- Variazione Mensile
- 6.49%
- Variazione Semestrale
- 25.56%
- Variazione Annuale
- -14.53%
20 settembre, sabato