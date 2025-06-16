QuotazioniSezioni
SBLK: Star Bulk Carriers Corp

19.70 USD 0.14 (0.71%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SBLK ha avuto una variazione del -0.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.45 e ad un massimo di 19.80.

Segui le dinamiche di Star Bulk Carriers Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
19.45 19.80
Intervallo Annuale
12.06 23.65
Chiusura Precedente
19.84
Apertura
19.79
Bid
19.70
Ask
20.00
Minimo
19.45
Massimo
19.80
Volume
2.759 K
Variazione giornaliera
-0.71%
Variazione Mensile
6.49%
Variazione Semestrale
25.56%
Variazione Annuale
-14.53%
