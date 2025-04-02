Dövizler / SBFM
SBFM: Sunshine Biopharma Inc
1.47 USD 0.01 (0.68%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SBFM fiyatı bugün -0.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.47 ve Yüksek fiyatı olarak 1.50 aralığında işlem gördü.
Sunshine Biopharma Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SBFM haberleri
- Sunshine Biopharma launches first biosimilar drug in Canadian market
- Sunshine Biopharma launches generic anticonvulsant drug in Canada
- Sunshine Biopharma Reports 2025 First Quarter Results, Revenues Up 18% Over Same Period Last Year
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/3/25 - TipRanks.com
- Sunshine Biopharma Stock Shoots Higher On Encouraging Data From mRNA-Based Liver Cancer Drug - Sunshine Biopharma (NASDAQ:SBFM)
- US Stock Futures Slip Ahead Of 'Liberation Day' Tariffs Announcement: Expert Points To Uncertainty Amid Higher Risk Premia - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
Günlük aralık
1.47 1.50
Yıllık aralık
1.17 3.90
- Önceki kapanış
- 1.48
- Açılış
- 1.49
- Satış
- 1.47
- Alış
- 1.77
- Düşük
- 1.47
- Yüksek
- 1.50
- Hacim
- 48
- Günlük değişim
- -0.68%
- Aylık değişim
- 2.08%
- 6 aylık değişim
- -26.50%
- Yıllık değişim
- -52.88%
21 Eylül, Pazar