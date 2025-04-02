Moedas / SBFM
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SBFM: Sunshine Biopharma Inc
1.48 USD 0.01 (0.68%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SBFM para hoje mudou para 0.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.45 e o mais alto foi 1.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Sunshine Biopharma Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SBFM Notícias
- Sunshine Biopharma launches first biosimilar drug in Canadian market
- Sunshine Biopharma launches generic anticonvulsant drug in Canada
- Sunshine Biopharma Reports 2025 First Quarter Results, Revenues Up 18% Over Same Period Last Year
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/3/25 - TipRanks.com
- Sunshine Biopharma Stock Shoots Higher On Encouraging Data From mRNA-Based Liver Cancer Drug - Sunshine Biopharma (NASDAQ:SBFM)
- US Stock Futures Slip Ahead Of 'Liberation Day' Tariffs Announcement: Expert Points To Uncertainty Amid Higher Risk Premia - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
Faixa diária
1.45 1.50
Faixa anual
1.17 3.90
- Fechamento anterior
- 1.47
- Open
- 1.45
- Bid
- 1.48
- Ask
- 1.78
- Low
- 1.45
- High
- 1.50
- Volume
- 43
- Mudança diária
- 0.68%
- Mudança mensal
- 2.78%
- Mudança de 6 meses
- -26.00%
- Mudança anual
- -52.56%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh