SBFM: Sunshine Biopharma Inc
1.48 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SBFM hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.47 bis zu einem Hoch von 1.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sunshine Biopharma Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SBFM News
- Sunshine Biopharma launches first biosimilar drug in Canadian market
- Sunshine Biopharma launches generic anticonvulsant drug in Canada
- Sunshine Biopharma Reports 2025 First Quarter Results, Revenues Up 18% Over Same Period Last Year
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/3/25 - TipRanks.com
- Sunshine Biopharma Stock Shoots Higher On Encouraging Data From mRNA-Based Liver Cancer Drug - Sunshine Biopharma (NASDAQ:SBFM)
- US Stock Futures Slip Ahead Of 'Liberation Day' Tariffs Announcement: Expert Points To Uncertainty Amid Higher Risk Premia - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
Tagesspanne
1.47 1.50
Jahresspanne
1.17 3.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.48
- Eröffnung
- 1.49
- Bid
- 1.48
- Ask
- 1.78
- Tief
- 1.47
- Hoch
- 1.50
- Volumen
- 36
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 2.78%
- 6-Monatsänderung
- -26.00%
- Jahresänderung
- -52.56%
