통화 / SBFM
SBFM: Sunshine Biopharma Inc
1.47 USD 0.01 (0.68%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SBFM 환율이 오늘 -0.68%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.47이고 고가는 1.50이었습니다.
Sunshine Biopharma Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
1.47 1.50
년간 변동
1.17 3.90
- 이전 종가
- 1.48
- 시가
- 1.49
- Bid
- 1.47
- Ask
- 1.77
- 저가
- 1.47
- 고가
- 1.50
- 볼륨
- 48
- 일일 변동
- -0.68%
- 월 변동
- 2.08%
- 6개월 변동
- -26.50%
- 년간 변동율
- -52.88%
20 9월, 토요일