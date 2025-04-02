Валюты / SBFM
SBFM: Sunshine Biopharma Inc
1.49 USD 0.01 (0.68%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SBFM за сегодня изменился на 0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.47, а максимальная — 1.51.
Следите за динамикой Sunshine Biopharma Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SBFM
- Sunshine Biopharma launches first biosimilar drug in Canadian market
- Sunshine Biopharma launches generic anticonvulsant drug in Canada
- Sunshine Biopharma Reports 2025 First Quarter Results, Revenues Up 18% Over Same Period Last Year
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/3/25 - TipRanks.com
- Sunshine Biopharma Stock Shoots Higher On Encouraging Data From mRNA-Based Liver Cancer Drug - Sunshine Biopharma (NASDAQ:SBFM)
- US Stock Futures Slip Ahead Of 'Liberation Day' Tariffs Announcement: Expert Points To Uncertainty Amid Higher Risk Premia - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
Дневной диапазон
1.47 1.51
Годовой диапазон
1.17 3.90
- Предыдущее закрытие
- 1.48
- Open
- 1.49
- Bid
- 1.49
- Ask
- 1.79
- Low
- 1.47
- High
- 1.51
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- 0.68%
- Месячное изменение
- 3.47%
- 6-месячное изменение
- -25.50%
- Годовое изменение
- -52.24%
