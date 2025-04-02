通貨 / SBFM
SBFM: Sunshine Biopharma Inc
1.48 USD 0.01 (0.68%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SBFMの今日の為替レートは、0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり1.45の安値と1.50の高値で取引されました。
Sunshine Biopharma Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SBFM News
- Sunshine Biopharma launches first biosimilar drug in Canadian market
- Sunshine Biopharma launches generic anticonvulsant drug in Canada
- Sunshine Biopharma Reports 2025 First Quarter Results, Revenues Up 18% Over Same Period Last Year
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/3/25 - TipRanks.com
- Sunshine Biopharma Stock Shoots Higher On Encouraging Data From mRNA-Based Liver Cancer Drug - Sunshine Biopharma (NASDAQ:SBFM)
- US Stock Futures Slip Ahead Of 'Liberation Day' Tariffs Announcement: Expert Points To Uncertainty Amid Higher Risk Premia - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
1日のレンジ
1.45 1.50
1年のレンジ
1.17 3.90
- 以前の終値
- 1.47
- 始値
- 1.45
- 買値
- 1.48
- 買値
- 1.78
- 安値
- 1.45
- 高値
- 1.50
- 出来高
- 43
- 1日の変化
- 0.68%
- 1ヶ月の変化
- 2.78%
- 6ヶ月の変化
- -26.00%
- 1年の変化
- -52.56%
