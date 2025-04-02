Divisas / SBFM
SBFM: Sunshine Biopharma Inc
1.47 USD 0.02 (1.34%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SBFM de hoy ha cambiado un -1.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.46, mientras que el máximo ha alcanzado 1.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sunshine Biopharma Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SBFM News
- Sunshine Biopharma launches first biosimilar drug in Canadian market
- Sunshine Biopharma launches generic anticonvulsant drug in Canada
- Sunshine Biopharma Reports 2025 First Quarter Results, Revenues Up 18% Over Same Period Last Year
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/3/25 - TipRanks.com
- Sunshine Biopharma Stock Shoots Higher On Encouraging Data From mRNA-Based Liver Cancer Drug - Sunshine Biopharma (NASDAQ:SBFM)
- US Stock Futures Slip Ahead Of 'Liberation Day' Tariffs Announcement: Expert Points To Uncertainty Amid Higher Risk Premia - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
Rango diario
1.46 1.50
Rango anual
1.17 3.90
- Cierres anteriores
- 1.49
- Open
- 1.49
- Bid
- 1.47
- Ask
- 1.77
- Low
- 1.46
- High
- 1.50
- Volumen
- 39
- Cambio diario
- -1.34%
- Cambio mensual
- 2.08%
- Cambio a 6 meses
- -26.50%
- Cambio anual
- -52.88%
