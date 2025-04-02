QuotazioniSezioni
Valute / SBFM
Tornare a Azioni

SBFM: Sunshine Biopharma Inc

1.47 USD 0.01 (0.68%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SBFM ha avuto una variazione del -0.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.47 e ad un massimo di 1.50.

Segui le dinamiche di Sunshine Biopharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SBFM News

Intervallo Giornaliero
1.47 1.50
Intervallo Annuale
1.17 3.90
Chiusura Precedente
1.48
Apertura
1.49
Bid
1.47
Ask
1.77
Minimo
1.47
Massimo
1.50
Volume
48
Variazione giornaliera
-0.68%
Variazione Mensile
2.08%
Variazione Semestrale
-26.50%
Variazione Annuale
-52.88%
21 settembre, domenica