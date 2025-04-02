Valute / SBFM
SBFM: Sunshine Biopharma Inc
1.47 USD 0.01 (0.68%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SBFM ha avuto una variazione del -0.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.47 e ad un massimo di 1.50.
Segui le dinamiche di Sunshine Biopharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SBFM News
- Sunshine Biopharma launches first biosimilar drug in Canadian market
- Sunshine Biopharma launches generic anticonvulsant drug in Canada
- Sunshine Biopharma Reports 2025 First Quarter Results, Revenues Up 18% Over Same Period Last Year
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/3/25 - TipRanks.com
- Sunshine Biopharma Stock Shoots Higher On Encouraging Data From mRNA-Based Liver Cancer Drug - Sunshine Biopharma (NASDAQ:SBFM)
- US Stock Futures Slip Ahead Of 'Liberation Day' Tariffs Announcement: Expert Points To Uncertainty Amid Higher Risk Premia - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
Intervallo Giornaliero
1.47 1.50
Intervallo Annuale
1.17 3.90
- Chiusura Precedente
- 1.48
- Apertura
- 1.49
- Bid
- 1.47
- Ask
- 1.77
- Minimo
- 1.47
- Massimo
- 1.50
- Volume
- 48
- Variazione giornaliera
- -0.68%
- Variazione Mensile
- 2.08%
- Variazione Semestrale
- -26.50%
- Variazione Annuale
- -52.88%
21 settembre, domenica