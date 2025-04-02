Devises / SBFM
SBFM: Sunshine Biopharma Inc
1.47 USD 0.01 (0.68%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SBFM a changé de -0.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.47 et à un maximum de 1.50.
Suivez la dynamique Sunshine Biopharma Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SBFM Nouvelles
- Sunshine Biopharma launches first biosimilar drug in Canadian market
- Sunshine Biopharma launches generic anticonvulsant drug in Canada
- Sunshine Biopharma Reports 2025 First Quarter Results, Revenues Up 18% Over Same Period Last Year
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/3/25 - TipRanks.com
- Sunshine Biopharma Stock Shoots Higher On Encouraging Data From mRNA-Based Liver Cancer Drug - Sunshine Biopharma (NASDAQ:SBFM)
- US Stock Futures Slip Ahead Of 'Liberation Day' Tariffs Announcement: Expert Points To Uncertainty Amid Higher Risk Premia - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
Range quotidien
1.47 1.50
Range Annuel
1.17 3.90
- Clôture Précédente
- 1.48
- Ouverture
- 1.49
- Bid
- 1.47
- Ask
- 1.77
- Plus Bas
- 1.47
- Plus Haut
- 1.50
- Volume
- 48
- Changement quotidien
- -0.68%
- Changement Mensuel
- 2.08%
- Changement à 6 Mois
- -26.50%
- Changement Annuel
- -52.88%
20 septembre, samedi