SBET: SharpLink Gaming Inc

17.33 USD 0.11 (0.64%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SBET fiyatı bugün 0.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.76 ve Yüksek fiyatı olarak 17.84 aralığında işlem gördü.

SharpLink Gaming Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
16.76 17.84
Yıllık aralık
0.19 124.12
Önceki kapanış
17.22
Açılış
16.88
Satış
17.33
Alış
17.63
Düşük
16.76
Yüksek
17.84
Hacim
30.858 K
Günlük değişim
0.64%
Aylık değişim
-0.86%
6 aylık değişim
4851.43%
Yıllık değişim
2375.71%
21 Eylül, Pazar