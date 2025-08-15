КотировкиРазделы
SBET: SharpLink Gaming Inc

16.95 USD 0.16 (0.95%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SBET за сегодня изменился на 0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.19, а максимальная — 17.12.

Дневной диапазон
16.19 17.12
Годовой диапазон
0.19 124.12
Предыдущее закрытие
16.79
Open
17.05
Bid
16.95
Ask
17.25
Low
16.19
High
17.12
Объем
20.326 K
Дневное изменение
0.95%
Месячное изменение
-3.03%
6-месячное изменение
4742.86%
Годовое изменение
2321.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.