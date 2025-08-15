Валюты / SBET
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SBET: SharpLink Gaming Inc
16.95 USD 0.16 (0.95%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SBET за сегодня изменился на 0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.19, а максимальная — 17.12.
Следите за динамикой SharpLink Gaming Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SBET
- SharpLink Gaming begins share buyback program amid undervalued stock
- Strategy shares decline as Nasdaq tightens crypto scrutiny
- Standard Chartered explains why Ethereum remains cheap despite 33% YTD rally
- Bitcoin Is On Top, Ethereum Has Some Catching Up To Do: The Crypto Treasury Play Unfolding On Wall Street - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- SharpLink Gaming Stock: Ethereum Powered Play Set To Soar, ETH Moves Higher (NASDAQ:SBET)
- Bybit Releases Crypto Insights Report Highlighting Key Technical Levels and Institutional Trends in Ethereum (ETH)
- Bitcoin-linked stocks fall as cryptocurrency prices retreat
- Cathie Wood-Backed BitMine Slides Pre-Market As Ethereum Reverses From Record Highs—But This Peter Thiel-Linked ETH Treasury Stock Has Gained - Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:ETH)
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Sharplink Gaming board approves inducement award plan for new employees
- SharpLink Gaming stock rises after $1.5 billion buyback authorization
- SharpLink Gaming authorizes $1.5 billion stock repurchase program
- SharpLink Gaming (SBET) Jumps on New $667-Million ETH Purchase
- Ethereum Consolidates Below $4,300: Is $5,000 Or $4,000 Next?
- SharpLink (SBET) Stock: Is The Future Tied To Ethereum?
- ETH: Assessing Ethereum's Fundamental Setup
- SharpLink (SBET) Falls Alongside ETH Prices
- SharpLink Gaming adds 143,593 ETH to holdings in past week
- SharpLink Gaming raises $537 million, boosts ETH holdings to 740,760
- How Ethereum Treasury Companies are Following the BTC Playbook
- Stock Market Today: S&P 500, Nasdaq Futures Decline— Palo Alto, XP, Allarity Earnings In Focus - Amcor (NYSE:AMCR), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- UnitedHealth and First Solar Shine Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- SharpLink Shares Drop After Q2 Revenue Decline and Large Non-Cash ETH Impairment - SharpLink Gaming (NASDAQ:SBET)
- SharpLink Gaming, Inc. (SBET) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
16.19 17.12
Годовой диапазон
0.19 124.12
- Предыдущее закрытие
- 16.79
- Open
- 17.05
- Bid
- 16.95
- Ask
- 17.25
- Low
- 16.19
- High
- 17.12
- Объем
- 20.326 K
- Дневное изменение
- 0.95%
- Месячное изменение
- -3.03%
- 6-месячное изменение
- 4742.86%
- Годовое изменение
- 2321.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.