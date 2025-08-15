Divisas / SBET
SBET: SharpLink Gaming Inc
17.12 USD 0.17 (1.00%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SBET de hoy ha cambiado un 1.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.35, mientras que el máximo ha alcanzado 17.48.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SharpLink Gaming Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SBET News
- SharpLink Gaming begins share buyback program amid undervalued stock
- Strategy shares decline as Nasdaq tightens crypto scrutiny
- Standard Chartered explica por qué Ethereum sigue barato pese a un rally del 33% en lo que va de año
- Standard Chartered explains why Ethereum remains cheap despite 33% YTD rally
- Bitcoin Is On Top, Ethereum Has Some Catching Up To Do: The Crypto Treasury Play Unfolding On Wall Street - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- Precio de Bitcoin hoy: cae a un mínimo de 7 semanas cerca de 110.000 dólares por preocupaciones sobre independencia de la Fed
- SharpLink Gaming Stock: Ethereum Powered Play Set To Soar, ETH Moves Higher (NASDAQ:SBET)
- Bybit Releases Crypto Insights Report Highlighting Key Technical Levels and Institutional Trends in Ethereum (ETH)
- Bitcoin-linked stocks fall as cryptocurrency prices retreat
- Cathie Wood-Backed BitMine Slides Pre-Market As Ethereum Reverses From Record Highs—But This Peter Thiel-Linked ETH Treasury Stock Has Gained - Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:ETH)
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Sharplink Gaming board approves inducement award plan for new employees
- SharpLink Gaming stock rises after $1.5 billion buyback authorization
- SharpLink Gaming authorizes $1.5 billion stock repurchase program
- SharpLink Gaming (SBET) Jumps on New $667-Million ETH Purchase
- Ethereum Consolidates Below $4,300: Is $5,000 Or $4,000 Next?
- SharpLink (SBET) Stock: Is The Future Tied To Ethereum?
- ETH: Assessing Ethereum's Fundamental Setup
- SharpLink (SBET) Falls Alongside ETH Prices
- SharpLink Gaming adds 143,593 ETH to holdings in past week
- SharpLink Gaming raises $537 million, boosts ETH holdings to 740,760
- How Ethereum Treasury Companies are Following the BTC Playbook
- Stock Market Today: S&P 500, Nasdaq Futures Decline— Palo Alto, XP, Allarity Earnings In Focus - Amcor (NYSE:AMCR), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- UnitedHealth and First Solar Shine Among Friday’s Market Cap Stock Movers
Rango diario
16.35 17.48
Rango anual
0.19 124.12
- Cierres anteriores
- 16.95
- Open
- 16.77
- Bid
- 17.12
- Ask
- 17.42
- Low
- 16.35
- High
- 17.48
- Volumen
- 27.655 K
- Cambio diario
- 1.00%
- Cambio mensual
- -2.06%
- Cambio a 6 meses
- 4791.43%
- Cambio anual
- 2345.71%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B