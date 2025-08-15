CotizacionesSecciones
SBET: SharpLink Gaming Inc

17.12 USD 0.17 (1.00%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SBET de hoy ha cambiado un 1.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.35, mientras que el máximo ha alcanzado 17.48.

Siga la dinámica de la pareja de divisas SharpLink Gaming Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
16.35 17.48
Rango anual
0.19 124.12
Cierres anteriores
16.95
Open
16.77
Bid
17.12
Ask
17.42
Low
16.35
High
17.48
Volumen
27.655 K
Cambio diario
1.00%
Cambio mensual
-2.06%
Cambio a 6 meses
4791.43%
Cambio anual
2345.71%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B