SBET: SharpLink Gaming Inc

17.23 USD 0.01 (0.06%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SBET hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.76 bis zu einem Hoch von 17.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die SharpLink Gaming Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
16.76 17.84
Jahresspanne
0.19 124.12
Vorheriger Schlusskurs
17.22
Eröffnung
16.88
Bid
17.23
Ask
17.53
Tief
16.76
Hoch
17.84
Volumen
15.754 K
Tagesänderung
0.06%
Monatsänderung
-1.43%
6-Monatsänderung
4822.86%
Jahresänderung
2361.43%
