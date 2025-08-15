Währungen / SBET
SBET: SharpLink Gaming Inc
17.23 USD 0.01 (0.06%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SBET hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.76 bis zu einem Hoch von 17.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die SharpLink Gaming Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SBET News
- SharpLink Gaming begins share buyback program amid undervalued stock
- Strategy shares decline as Nasdaq tightens crypto scrutiny
- Standard Chartered explains why Ethereum remains cheap despite 33% YTD rally
- Bitcoin Is On Top, Ethereum Has Some Catching Up To Do: The Crypto Treasury Play Unfolding On Wall Street - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- SharpLink Gaming Stock: Ethereum Powered Play Set To Soar, ETH Moves Higher (NASDAQ:SBET)
- Bybit Releases Crypto Insights Report Highlighting Key Technical Levels and Institutional Trends in Ethereum (ETH)
- Bitcoin-linked stocks fall as cryptocurrency prices retreat
- Cathie Wood-Backed BitMine Slides Pre-Market As Ethereum Reverses From Record Highs—But This Peter Thiel-Linked ETH Treasury Stock Has Gained - Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:ETH)
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Sharplink Gaming board approves inducement award plan for new employees
- SharpLink Gaming stock rises after $1.5 billion buyback authorization
- SharpLink Gaming authorizes $1.5 billion stock repurchase program
- SharpLink Gaming (SBET) Jumps on New $667-Million ETH Purchase
- Ethereum Consolidates Below $4,300: Is $5,000 Or $4,000 Next?
- SharpLink (SBET) Stock: Is The Future Tied To Ethereum?
- ETH: Assessing Ethereum's Fundamental Setup
- SharpLink (SBET) Falls Alongside ETH Prices
- SharpLink Gaming adds 143,593 ETH to holdings in past week
- SharpLink Gaming raises $537 million, boosts ETH holdings to 740,760
- How Ethereum Treasury Companies are Following the BTC Playbook
- Stock Market Today: S&P 500, Nasdaq Futures Decline— Palo Alto, XP, Allarity Earnings In Focus - Amcor (NYSE:AMCR), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- UnitedHealth and First Solar Shine Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- SharpLink Shares Drop After Q2 Revenue Decline and Large Non-Cash ETH Impairment - SharpLink Gaming (NASDAQ:SBET)
- SharpLink Gaming, Inc. (SBET) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
16.76 17.84
Jahresspanne
0.19 124.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.22
- Eröffnung
- 16.88
- Bid
- 17.23
- Ask
- 17.53
- Tief
- 16.76
- Hoch
- 17.84
- Volumen
- 15.754 K
- Tagesänderung
- 0.06%
- Monatsänderung
- -1.43%
- 6-Monatsänderung
- 4822.86%
- Jahresänderung
- 2361.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K