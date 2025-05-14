Dövizler / SBCF
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SBCF: Seacoast Banking Corporation of Florida
30.94 USD 0.59 (1.87%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SBCF fiyatı bugün -1.87% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.82 ve Yüksek fiyatı olarak 32.09 aralığında işlem gördü.
Seacoast Banking Corporation of Florida hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SBCF haberleri
- Seacoast receives regulatory approvals for Villages Bancorporation deal
- Seacoast Banking Corporation stock hits 52-week high at $31.70
- Seacoast Banking Stock Keeps Expanding Through Acquisitions (NASDAQ:SBCF)
- Seacoast Banking stock price target raised to $33 by KBW on profitability gains
- Earnings call transcript: Seacoast Banking beats Q2 2025 expectations
- Seacoast Banking Corporation of Florida (SBCF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Seacoast Banking Corporation of Florida 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SBCF)
- Seacoast Banking Q2 2025 slides: profit jumps 36%, NIM expands as acquisitions advance
- Here's What Key Metrics Tell Us About Seacoast Banking (SBCF) Q2 Earnings
- Seacoast Banking (SBCF) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Seacoast Banking Florida earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- FVCBankcorp (FVCB) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Home Bancorp (HBCP) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Seacoast Banking declares $0.18 quarterly dividend
- Seacoast completes $111.2 million acquisition of Heartland Bancshares
- Keefe, Bruyette & Woods sees re-rating opportunity in bank M&A stocks
- Bank M&A Deal Tracker: Activity Running At Same Pace As Last Year
- Keefe, Bruyette & Woods raises Seacoast Banking stock price target to $32
- Keefe Bruyette maintains $31 target on Seacoast Banking stock
- Seacoast Banking to acquire Villages Bancorporation
- Seacoast Banking Corp of Florida Announces Shareholder Votes
- Seacoast Banking to acquire Heartland Bancshares
Günlük aralık
30.82 32.09
Yıllık aralık
21.37 32.09
- Önceki kapanış
- 31.53
- Açılış
- 32.09
- Satış
- 30.94
- Alış
- 31.24
- Düşük
- 30.82
- Yüksek
- 32.09
- Hacim
- 1.589 K
- Günlük değişim
- -1.87%
- Aylık değişim
- 0.52%
- 6 aylık değişim
- 18.50%
- Yıllık değişim
- 14.59%
21 Eylül, Pazar