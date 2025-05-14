КотировкиРазделы
SBCF: Seacoast Banking Corporation of Florida

30.37 USD 0.09 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SBCF за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.86, а максимальная — 30.43.

Следите за динамикой Seacoast Banking Corporation of Florida. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
29.86 30.43
Годовой диапазон
21.37 32.09
Предыдущее закрытие
30.46
Open
30.35
Bid
30.37
Ask
30.67
Low
29.86
High
30.43
Объем
1.743 K
Дневное изменение
-0.30%
Месячное изменение
-1.33%
6-месячное изменение
16.32%
Годовое изменение
12.48%
