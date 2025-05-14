Валюты / SBCF
SBCF: Seacoast Banking Corporation of Florida
30.37 USD 0.09 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SBCF за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.86, а максимальная — 30.43.
Следите за динамикой Seacoast Banking Corporation of Florida. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
29.86 30.43
Годовой диапазон
21.37 32.09
- Предыдущее закрытие
- 30.46
- Open
- 30.35
- Bid
- 30.37
- Ask
- 30.67
- Low
- 29.86
- High
- 30.43
- Объем
- 1.743 K
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- -1.33%
- 6-месячное изменение
- 16.32%
- Годовое изменение
- 12.48%
