货币 / SBCF
SBCF: Seacoast Banking Corporation of Florida
30.66 USD 0.29 (0.95%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SBCF汇率已更改0.95%。当日，交易品种以低点30.41和高点30.84进行交易。
关注Seacoast Banking Corporation of Florida动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SBCF新闻
- Seacoast receives regulatory approvals for Villages Bancorporation deal
- Seacoast Banking Corporation stock hits 52-week high at $31.70
- Seacoast Banking Stock Keeps Expanding Through Acquisitions (NASDAQ:SBCF)
- Seacoast Banking stock price target raised to $33 by KBW on profitability gains
- Earnings call transcript: Seacoast Banking beats Q2 2025 expectations
- Seacoast Banking Corporation of Florida (SBCF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Seacoast Banking Corporation of Florida 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SBCF)
- Seacoast Banking Q2 2025 slides: profit jumps 36%, NIM expands as acquisitions advance
- Here's What Key Metrics Tell Us About Seacoast Banking (SBCF) Q2 Earnings
- Seacoast Banking (SBCF) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Seacoast Banking Florida earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- FVCBankcorp (FVCB) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Home Bancorp (HBCP) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Seacoast Banking declares $0.18 quarterly dividend
- Seacoast completes $111.2 million acquisition of Heartland Bancshares
- Keefe, Bruyette & Woods sees re-rating opportunity in bank M&A stocks
- Bank M&A Deal Tracker: Activity Running At Same Pace As Last Year
- Keefe, Bruyette & Woods raises Seacoast Banking stock price target to $32
- Keefe Bruyette maintains $31 target on Seacoast Banking stock
- Seacoast Banking to acquire Villages Bancorporation
- Seacoast Banking Corp of Florida Announces Shareholder Votes
- Seacoast Banking to acquire Heartland Bancshares
日范围
30.41 30.84
年范围
21.37 32.09
- 前一天收盘价
- 30.37
- 开盘价
- 30.54
- 卖价
- 30.66
- 买价
- 30.96
- 最低价
- 30.41
- 最高价
- 30.84
- 交易量
- 235
- 日变化
- 0.95%
- 月变化
- -0.39%
- 6个月变化
- 17.43%
- 年变化
- 13.56%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值