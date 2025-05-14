クォートセクション
通貨 / SBCF
SBCF: Seacoast Banking Corporation of Florida

31.53 USD 0.94 (3.07%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SBCFの今日の為替レートは、3.07%変化しました。日中、通貨は1あたり30.54の安値と31.55の高値で取引されました。

Seacoast Banking Corporation of Floridaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

SBCF News

1日のレンジ
30.54 31.55
1年のレンジ
21.37 32.09
以前の終値
30.59
始値
30.73
買値
31.53
買値
31.83
安値
30.54
高値
31.55
出来高
1.248 K
1日の変化
3.07%
1ヶ月の変化
2.44%
6ヶ月の変化
20.76%
1年の変化
16.78%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K