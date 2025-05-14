Devises / SBCF
SBCF: Seacoast Banking Corporation of Florida
30.94 USD 0.59 (1.87%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SBCF a changé de -1.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.82 et à un maximum de 32.09.
Suivez la dynamique Seacoast Banking Corporation of Florida. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SBCF Nouvelles
Range quotidien
30.82 32.09
Range Annuel
21.37 32.09
- Clôture Précédente
- 31.53
- Ouverture
- 32.09
- Bid
- 30.94
- Ask
- 31.24
- Plus Bas
- 30.82
- Plus Haut
- 32.09
- Volume
- 1.589 K
- Changement quotidien
- -1.87%
- Changement Mensuel
- 0.52%
- Changement à 6 Mois
- 18.50%
- Changement Annuel
- 14.59%
20 septembre, samedi