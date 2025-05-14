Divisas / SBCF
SBCF: Seacoast Banking Corporation of Florida
30.59 USD 0.22 (0.72%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SBCF de hoy ha cambiado un 0.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.33, mientras que el máximo ha alcanzado 31.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Seacoast Banking Corporation of Florida. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
30.33 31.20
Rango anual
21.37 32.09
- Cierres anteriores
- 30.37
- Open
- 30.54
- Bid
- 30.59
- Ask
- 30.89
- Low
- 30.33
- High
- 31.20
- Volumen
- 1.389 K
- Cambio diario
- 0.72%
- Cambio mensual
- -0.62%
- Cambio a 6 meses
- 17.16%
- Cambio anual
- 13.30%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B