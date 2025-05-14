Valute / SBCF
SBCF: Seacoast Banking Corporation of Florida
30.94 USD 0.59 (1.87%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SBCF ha avuto una variazione del -1.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.82 e ad un massimo di 32.09.
Segui le dinamiche di Seacoast Banking Corporation of Florida. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SBCF News
- Seacoast receives regulatory approvals for Villages Bancorporation deal
- Seacoast Banking Corporation stock hits 52-week high at $31.70
- Seacoast Banking Stock Keeps Expanding Through Acquisitions (NASDAQ:SBCF)
- Seacoast Banking stock price target raised to $33 by KBW on profitability gains
- Earnings call transcript: Seacoast Banking beats Q2 2025 expectations
- Seacoast Banking Corporation of Florida (SBCF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Seacoast Banking Corporation of Florida 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SBCF)
- Seacoast Banking Q2 2025 slides: profit jumps 36%, NIM expands as acquisitions advance
- Here's What Key Metrics Tell Us About Seacoast Banking (SBCF) Q2 Earnings
- Seacoast Banking (SBCF) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Seacoast Banking Florida earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- FVCBankcorp (FVCB) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Home Bancorp (HBCP) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Seacoast Banking declares $0.18 quarterly dividend
- Seacoast completes $111.2 million acquisition of Heartland Bancshares
- Keefe, Bruyette & Woods sees re-rating opportunity in bank M&A stocks
- Bank M&A Deal Tracker: Activity Running At Same Pace As Last Year
- Keefe, Bruyette & Woods raises Seacoast Banking stock price target to $32
- Keefe Bruyette maintains $31 target on Seacoast Banking stock
- Seacoast Banking to acquire Villages Bancorporation
- Seacoast Banking Corp of Florida Announces Shareholder Votes
- Seacoast Banking to acquire Heartland Bancshares
Intervallo Giornaliero
30.82 32.09
Intervallo Annuale
21.37 32.09
- Chiusura Precedente
- 31.53
- Apertura
- 32.09
- Bid
- 30.94
- Ask
- 31.24
- Minimo
- 30.82
- Massimo
- 32.09
- Volume
- 1.589 K
- Variazione giornaliera
- -1.87%
- Variazione Mensile
- 0.52%
- Variazione Semestrale
- 18.50%
- Variazione Annuale
- 14.59%
