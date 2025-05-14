QuotazioniSezioni
SBCF: Seacoast Banking Corporation of Florida

30.94 USD 0.59 (1.87%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SBCF ha avuto una variazione del -1.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.82 e ad un massimo di 32.09.

Segui le dinamiche di Seacoast Banking Corporation of Florida. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
30.82 32.09
Intervallo Annuale
21.37 32.09
Chiusura Precedente
31.53
Apertura
32.09
Bid
30.94
Ask
31.24
Minimo
30.82
Massimo
32.09
Volume
1.589 K
Variazione giornaliera
-1.87%
Variazione Mensile
0.52%
Variazione Semestrale
18.50%
Variazione Annuale
14.59%
