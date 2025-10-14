SBB hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün ProShares Short SmallCap600 hisse senedi 13.88 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 13.88 - 14.32 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 14.17 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 5 değerine ulaştı. SBB canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

ProShares Short SmallCap600 hisse senedi temettü ödüyor mu? ProShares Short SmallCap600 hisse senedi şu anda 13.88 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -7.90% ve USD değerlerini izler. SBB hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SBB hisse senedi nasıl alınır? ProShares Short SmallCap600 hisselerini şu anki 13.88 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 13.88 ve Ask 14.18 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 5 ve günlük değişim oranı -3.07% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SBB fiyat hareketlerini takip edin.

SBB hisse senedine nasıl yatırım yapılır? ProShares Short SmallCap600 hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 13.39 - 18.62 ve mevcut fiyatı 13.88 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 13.88 veya Ask 14.18 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.87% ve 6 aylık değişim oranı -15.26% değerlerini karşılaştırır. SBB fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ProShares Short SmallCap600 hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? ProShares Short SmallCap600 hisse senedi yıllık olarak 18.62 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 13.39 - 18.62). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 14.17 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak ProShares Short SmallCap600 performansını takip edin.

ProShares Short SmallCap600 hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? ProShares Short SmallCap600 (SBB) hisse senedi yıllık olarak en düşük 13.39 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 13.88 ve hareket ettiği yıllık aralık 13.39 - 18.62 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SBB fiyat hareketlerini izleyin.