- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SBB: ProShares Short SmallCap600
Курс SBB за сегодня изменился на -2.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.88, а максимальная — 14.32.
Следите за динамикой ProShares Short SmallCap600. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SBB сегодня?
ProShares Short SmallCap600 (SBB) сегодня оценивается на уровне 13.88. Инструмент торгуется в пределах 13.88 - 14.32, вчерашнее закрытие составило 14.17, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SBB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Short SmallCap600?
ProShares Short SmallCap600 в настоящее время оценивается в 13.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.90% и USD. Отслеживайте движения SBB на графике в реальном времени.
Как купить акции SBB?
Вы можете купить акции ProShares Short SmallCap600 (SBB) по текущей цене 13.88. Ордера обычно размещаются около 13.88 или 14.18, тогда как 5 и -3.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SBB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SBB?
Инвестирование в ProShares Short SmallCap600 предполагает учет годового диапазона 13.39 - 18.62 и текущей цены 13.88. Многие сравнивают 0.87% и -15.26% перед размещением ордеров на 13.88 или 14.18. Изучайте ежедневные изменения цены SBB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Short SmallCap600?
Самая высокая цена ProShares Short SmallCap600 (SBB) за последний год составила 18.62. Акции заметно колебались в пределах 13.39 - 18.62, сравнение с 14.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Short SmallCap600 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Short SmallCap600?
Самая низкая цена ProShares Short SmallCap600 (SBB) за год составила 13.39. Сравнение с текущими 13.88 и 13.39 - 18.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SBB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SBB?
В прошлом ProShares Short SmallCap600 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.17 и -7.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.17
- Open
- 14.32
- Bid
- 13.88
- Ask
- 14.18
- Low
- 13.88
- High
- 14.32
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -2.05%
- Месячное изменение
- 0.87%
- 6-месячное изменение
- -15.26%
- Годовое изменение
- -7.90%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.