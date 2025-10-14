КотировкиРазделы
SBB: ProShares Short SmallCap600

13.88 USD 0.29 (2.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SBB за сегодня изменился на -2.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.88, а максимальная — 14.32.

Следите за динамикой ProShares Short SmallCap600. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SBB сегодня?

ProShares Short SmallCap600 (SBB) сегодня оценивается на уровне 13.88. Инструмент торгуется в пределах 13.88 - 14.32, вчерашнее закрытие составило 14.17, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SBB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Short SmallCap600?

ProShares Short SmallCap600 в настоящее время оценивается в 13.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.90% и USD. Отслеживайте движения SBB на графике в реальном времени.

Как купить акции SBB?

Вы можете купить акции ProShares Short SmallCap600 (SBB) по текущей цене 13.88. Ордера обычно размещаются около 13.88 или 14.18, тогда как 5 и -3.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SBB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SBB?

Инвестирование в ProShares Short SmallCap600 предполагает учет годового диапазона 13.39 - 18.62 и текущей цены 13.88. Многие сравнивают 0.87% и -15.26% перед размещением ордеров на 13.88 или 14.18. Изучайте ежедневные изменения цены SBB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Short SmallCap600?

Самая высокая цена ProShares Short SmallCap600 (SBB) за последний год составила 18.62. Акции заметно колебались в пределах 13.39 - 18.62, сравнение с 14.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Short SmallCap600 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Short SmallCap600?

Самая низкая цена ProShares Short SmallCap600 (SBB) за год составила 13.39. Сравнение с текущими 13.88 и 13.39 - 18.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SBB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SBB?

В прошлом ProShares Short SmallCap600 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.17 и -7.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.88 14.32
Годовой диапазон
13.39 18.62
Предыдущее закрытие
14.17
Open
14.32
Bid
13.88
Ask
14.18
Low
13.88
High
14.32
Объем
5
Дневное изменение
-2.05%
Месячное изменение
0.87%
6-месячное изменение
-15.26%
Годовое изменение
-7.90%
