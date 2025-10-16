- 概要
SBB: ProShares Short SmallCap600
SBBの今日の為替レートは、1.08%変化しました。日中、通貨は1あたり13.97の安値と14.03の高値で取引されました。
ProShares Short SmallCap600ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SBB株の現在の価格は？
ProShares Short SmallCap600の株価は本日13.98です。13.97 - 14.03内で取引され、前日の終値は13.83、取引量は19に達しました。SBBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ProShares Short SmallCap600の株は配当を出しますか？
ProShares Short SmallCap600の現在の価格は13.98です。配当方針は会社によりますが、投資家は-7.23%やUSDにも注目します。SBBの動きはライブチャートで確認できます。
SBB株を買う方法は？
ProShares Short SmallCap600の株は現在13.98で購入可能です。注文は通常13.98または14.28付近で行われ、19や0.07%が市場の動きを示します。SBBの最新情報はライブチャートで確認できます。
SBB株に投資する方法は？
ProShares Short SmallCap600への投資では、年間の値幅13.39 - 18.62と現在の13.98を考慮します。注文は多くの場合13.98や14.28で行われる前に、1.60%や-14.65%と比較されます。SBBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ProShares Short SmallCap600の株の最高値は？
ProShares Short SmallCap600の過去1年の最高値は18.62でした。13.39 - 18.62内で株価は大きく変動し、13.83と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares Short SmallCap600のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ProShares Short SmallCap600の株の最低値は？
ProShares Short SmallCap600(SBB)の年間最安値は13.39でした。現在の13.98や13.39 - 18.62と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SBBの動きはライブチャートで確認できます。
SBBの株式分割はいつ行われましたか？
ProShares Short SmallCap600は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、13.83、-7.23%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 13.83
- 始値
- 13.97
- 買値
- 13.98
- 買値
- 14.28
- 安値
- 13.97
- 高値
- 14.03
- 出来高
- 19
- 1日の変化
- 1.08%
- 1ヶ月の変化
- 1.60%
- 6ヶ月の変化
- -14.65%
- 1年の変化
- -7.23%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- -0.2%
- 前
- 0.6%
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.7%
- 実際
-
- 期待
- -0.3%
- 前
- 0.7%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- -12.8
- 期待
- 4.8
- 前
- 23.2
- 実際
- 4.6
- 期待
- 8.3
- 前
- 5.6
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.2%
- 実際
-
- 期待
- 0.0%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 3.524 M
- 期待
- -2.689 M
- 前
- 3.715 M
- 実際
- -0.703 M
- 期待
- -0.276 M
- 前
- -0.763 M