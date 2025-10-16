クォートセクション
SBB: ProShares Short SmallCap600

13.98 USD 0.15 (1.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SBBの今日の為替レートは、1.08%変化しました。日中、通貨は1あたり13.97の安値と14.03の高値で取引されました。

ProShares Short SmallCap600ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

SBB株の現在の価格は？

ProShares Short SmallCap600の株価は本日13.98です。13.97 - 14.03内で取引され、前日の終値は13.83、取引量は19に達しました。SBBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ProShares Short SmallCap600の株は配当を出しますか？

ProShares Short SmallCap600の現在の価格は13.98です。配当方針は会社によりますが、投資家は-7.23%やUSDにも注目します。SBBの動きはライブチャートで確認できます。

SBB株を買う方法は？

ProShares Short SmallCap600の株は現在13.98で購入可能です。注文は通常13.98または14.28付近で行われ、19や0.07%が市場の動きを示します。SBBの最新情報はライブチャートで確認できます。

SBB株に投資する方法は？

ProShares Short SmallCap600への投資では、年間の値幅13.39 - 18.62と現在の13.98を考慮します。注文は多くの場合13.98や14.28で行われる前に、1.60%や-14.65%と比較されます。SBBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ProShares Short SmallCap600の株の最高値は？

ProShares Short SmallCap600の過去1年の最高値は18.62でした。13.39 - 18.62内で株価は大きく変動し、13.83と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares Short SmallCap600のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ProShares Short SmallCap600の株の最低値は？

ProShares Short SmallCap600(SBB)の年間最安値は13.39でした。現在の13.98や13.39 - 18.62と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SBBの動きはライブチャートで確認できます。

SBBの株式分割はいつ行われましたか？

ProShares Short SmallCap600は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、13.83、-7.23%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
13.97 14.03
1年のレンジ
13.39 18.62
以前の終値
13.83
始値
13.97
買値
13.98
買値
14.28
安値
13.97
高値
14.03
出来高
19
1日の変化
1.08%
1ヶ月の変化
1.60%
6ヶ月の変化
-14.65%
1年の変化
-7.23%
16 10月, 木曜日
00:00
ALL
IMF会合
実際
期待
12:30
USD
小売売上高前月比
実際
期待
-0.2%
0.6%
12:30
USD
コア小売売上高前月比
実際
期待
0.1%
0.7%
12:30
USD
小売制御前月比
実際
期待
-0.3%
0.7%
12:30
USD
PPI前月比
実際
期待
12:30
USD
コアPPI前月比
実際
期待
12:30
USD
フィラデルフィア連銀製造業景況指数（Philadelphia Fed Manufacturing Index）
実際
-12.8
期待
4.8
23.2
12:30
USD
フィラデルフィア連邦準備制度雇用
実際
4.6
期待
8.3
5.6
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
13:00
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
13:00
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
14:00
USD
企業在庫前月比
実際
期待
0.1%
0.2%
14:00
USD
小売在庫前月比
実際
期待
0.0%
0.0%
14:00
USD
小売在庫(自動車を除く)前月比
実際
期待
0.3%
14:00
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:00
USD
EIA週間原油在庫
実際
3.524 M
期待
-2.689 M
3.715 M
16:00
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
-0.703 M
期待
-0.276 M
-0.763 M