SBB: ProShares Short SmallCap600
El tipo de cambio de SBB de hoy ha cambiado un 1.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.97, mientras que el máximo ha alcanzado 14.03.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares Short SmallCap600. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SBB hoy?
ProShares Short SmallCap600 (SBB) se evalúa hoy en 13.98. El instrumento se negocia dentro de 13.97 - 14.03; el cierre de ayer ha sido 13.83 y el volumen comercial ha alcanzado 19. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SBB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares Short SmallCap600?
ProShares Short SmallCap600 se evalúa actualmente en 13.98. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -7.23% y USD. Monitoree los movimientos de SBB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SBB?
Puede comprar acciones de ProShares Short SmallCap600 (SBB) al precio actual de 13.98. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 13.98 o 14.28, mientras que 19 y 0.07% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SBB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SBB?
Invertir en ProShares Short SmallCap600 implica tener en cuenta el rango anual 13.39 - 18.62 y el precio actual 13.98. Muchos comparan 1.60% y -14.65% antes de colocar órdenes en 13.98 o 14.28. Estudie los cambios diarios de precios de SBB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares Short SmallCap600?
El precio más alto de ProShares Short SmallCap600 (SBB) en el último año ha sido 18.62. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 13.39 - 18.62, una comparación con 13.83 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares Short SmallCap600 en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares Short SmallCap600?
El precio más bajo de ProShares Short SmallCap600 (SBB) para el año ha sido 13.39. La comparación con los actuales 13.98 y 13.39 - 18.62 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SBB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SBB?
En el pasado, ProShares Short SmallCap600 ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 13.83 y -7.23% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 13.83
- Open
- 13.97
- Bid
- 13.98
- Ask
- 14.28
- Low
- 13.97
- High
- 14.03
- Volumen
- 19
- Cambio diario
- 1.08%
- Cambio mensual
- 1.60%
- Cambio a 6 meses
- -14.65%
- Cambio anual
- -7.23%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- 0.6%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- -0.3%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- -12.8
- Pronós.
- 4.8
- Prev.
- 23.2
- Act.
- 4.6
- Pronós.
- 8.3
- Prev.
- 5.6
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.2%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.0%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 3.524 M
- Pronós.
- -2.689 M
- Prev.
- 3.715 M
- Act.
- -0.703 M
- Pronós.
- -0.276 M
- Prev.
- -0.763 M