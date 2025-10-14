- Panoramica
SBB: ProShares Short SmallCap600
Il tasso di cambio SBB ha avuto una variazione del -2.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.88 e ad un massimo di 14.32.
Segui le dinamiche di ProShares Short SmallCap600. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SBB oggi?
Oggi le azioni ProShares Short SmallCap600 sono prezzate a 13.88. Viene scambiato all'interno di 13.88 - 14.32, la chiusura di ieri è stata 14.17 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SBB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ProShares Short SmallCap600 pagano dividendi?
ProShares Short SmallCap600 è attualmente valutato a 13.88. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -7.90% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SBB.
Come acquistare azioni SBB?
Puoi acquistare azioni ProShares Short SmallCap600 al prezzo attuale di 13.88. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 13.88 o 14.18, mentre 5 e -3.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SBB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SBB?
Investire in ProShares Short SmallCap600 implica considerare l'intervallo annuale 13.39 - 18.62 e il prezzo attuale 13.88. Molti confrontano 0.87% e -15.26% prima di effettuare ordini su 13.88 o 14.18. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SBB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares Short SmallCap600?
Il prezzo massimo di ProShares Short SmallCap600 nell'ultimo anno è stato 18.62. All'interno di 13.39 - 18.62, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 14.17 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares Short SmallCap600 utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares Short SmallCap600?
Il prezzo più basso di ProShares Short SmallCap600 (SBB) nel corso dell'anno è stato 13.39. Confrontandolo con gli attuali 13.88 e 13.39 - 18.62 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SBB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SBB?
ProShares Short SmallCap600 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 14.17 e -7.90%.
- Chiusura Precedente
- 14.17
- Apertura
- 14.32
- Bid
- 13.88
- Ask
- 14.18
- Minimo
- 13.88
- Massimo
- 14.32
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- -2.05%
- Variazione Mensile
- 0.87%
- Variazione Semestrale
- -15.26%
- Variazione Annuale
- -7.90%
