报价部分
货币 / SBB
回到股票

SBB: ProShares Short SmallCap600

13.88 USD 0.29 (2.05%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SBB汇率已更改-2.05%。当日，交易品种以低点13.88和高点14.32进行交易。

关注ProShares Short SmallCap600动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SBB股票今天的价格是多少？

ProShares Short SmallCap600股票今天的定价为13.88。它在13.88 - 14.32范围内交易，昨天的收盘价为14.17，交易量达到5。SBB的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Short SmallCap600股票是否支付股息？

ProShares Short SmallCap600目前的价值为13.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.90%和USD。实时查看图表以跟踪SBB走势。

如何购买SBB股票？

您可以以13.88的当前价格购买ProShares Short SmallCap600股票。订单通常设置在13.88或14.18附近，而5和-3.07%显示市场活动。立即关注SBB的实时图表更新。

如何投资SBB股票？

投资ProShares Short SmallCap600需要考虑年度范围13.39 - 18.62和当前价格13.88。许多人在以13.88或14.18下订单之前，会比较0.87%和。实时查看SBB价格图表，了解每日变化。

ProShares Short SmallCap600股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Short SmallCap600的最高价格是18.62。在13.39 - 18.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Short SmallCap600的绩效。

ProShares Short SmallCap600股票的最低价格是多少？

ProShares Short SmallCap600（SBB）的最低价格为13.39。将其与当前的13.88和13.39 - 18.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SBB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SBB股票是什么时候拆分的？

ProShares Short SmallCap600历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.17和-7.90%中可见。

日范围
13.88 14.32
年范围
13.39 18.62
前一天收盘价
14.17
开盘价
14.32
卖价
13.88
买价
14.18
最低价
13.88
最高价
14.32
交易量
5
日变化
-2.05%
月变化
0.87%
6个月变化
-15.26%
年变化
-7.90%
14 十月, 星期二
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
08:00
ALL
国际能源署(IEA)月度石油市场报告
实际值
预测值
前值
12:45
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:20
USD
美联储主席Powell讲话
实际值
预测值
前值
19:25
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值