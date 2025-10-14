SBB股票今天的价格是多少？ ProShares Short SmallCap600股票今天的定价为13.88。它在13.88 - 14.32范围内交易，昨天的收盘价为14.17，交易量达到5。SBB的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Short SmallCap600股票是否支付股息？ ProShares Short SmallCap600目前的价值为13.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.90%和USD。实时查看图表以跟踪SBB走势。

如何购买SBB股票？ 您可以以13.88的当前价格购买ProShares Short SmallCap600股票。订单通常设置在13.88或14.18附近，而5和-3.07%显示市场活动。立即关注SBB的实时图表更新。

如何投资SBB股票？ 投资ProShares Short SmallCap600需要考虑年度范围13.39 - 18.62和当前价格13.88。许多人在以13.88或14.18下订单之前，会比较0.87%和。实时查看SBB价格图表，了解每日变化。

ProShares Short SmallCap600股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ProShares Short SmallCap600的最高价格是18.62。在13.39 - 18.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Short SmallCap600的绩效。

ProShares Short SmallCap600股票的最低价格是多少？ ProShares Short SmallCap600（SBB）的最低价格为13.39。将其与当前的13.88和13.39 - 18.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SBB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。