SBB: ProShares Short SmallCap600
Le taux de change de SBB a changé de -2.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.88 et à un maximum de 14.32.
Suivez la dynamique ProShares Short SmallCap600. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SBB aujourd'hui ?
L'action ProShares Short SmallCap600 est cotée à 13.88 aujourd'hui. Elle se négocie dans 13.88 - 14.32, a clôturé hier à 14.17 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de SBB présente ces mises à jour.
L'action ProShares Short SmallCap600 verse-t-elle des dividendes ?
ProShares Short SmallCap600 est actuellement valorisé à 13.88. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -7.90% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SBB.
Comment acheter des actions SBB ?
Vous pouvez acheter des actions ProShares Short SmallCap600 au cours actuel de 13.88. Les ordres sont généralement placés à proximité de 13.88 ou de 14.18, le 5 et le -3.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SBB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SBB ?
Investir dans ProShares Short SmallCap600 implique de prendre en compte la fourchette annuelle 13.39 - 18.62 et le prix actuel 13.88. Beaucoup comparent 0.87% et -15.26% avant de passer des ordres à 13.88 ou 14.18. Consultez le graphique du cours de SBB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares Short SmallCap600 ?
Le cours le plus élevé de ProShares Short SmallCap600 l'année dernière était 18.62. Au cours de 13.39 - 18.62, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 14.17 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares Short SmallCap600 sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares Short SmallCap600 ?
Le cours le plus bas de ProShares Short SmallCap600 (SBB) sur l'année a été 13.39. Sa comparaison avec 13.88 et 13.39 - 18.62 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SBB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SBB a-t-elle été divisée ?
ProShares Short SmallCap600 a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 14.17 et -7.90% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 14.17
- Ouverture
- 14.32
- Bid
- 13.88
- Ask
- 14.18
- Plus Bas
- 13.88
- Plus Haut
- 14.32
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- -2.05%
- Changement Mensuel
- 0.87%
- Changement à 6 Mois
- -15.26%
- Changement Annuel
- -7.90%
