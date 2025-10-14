- Visão do mercado
SBB: ProShares Short SmallCap600
A taxa do SBB para hoje mudou para -2.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.88 e o mais alto foi 14.32.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares Short SmallCap600. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SBB hoje?
Hoje ProShares Short SmallCap600 (SBB) está avaliado em 13.88. O instrumento é negociado dentro de 13.88 - 14.32, o fechamento de ontem foi 14.17, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SBB em tempo real.
As ações de ProShares Short SmallCap600 pagam dividendos?
Atualmente ProShares Short SmallCap600 está avaliado em 13.88. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -7.90% e USD. Monitore os movimentos de SBB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SBB?
Você pode comprar ações de ProShares Short SmallCap600 (SBB) pelo preço atual 13.88. Ordens geralmente são executadas perto de 13.88 ou 14.18, enquanto 5 e -3.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SBB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SBB?
Investir em ProShares Short SmallCap600 envolve considerar a faixa anual 13.39 - 18.62 e o preço atual 13.88. Muitos comparam 0.87% e -15.26% antes de enviar ordens em 13.88 ou 14.18. Estude as mudanças diárias de preço de SBB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ProShares Short SmallCap600?
O maior preço de ProShares Short SmallCap600 (SBB) no último ano foi 18.62. As ações oscilaram bastante dentro de 13.39 - 18.62, e a comparação com 14.17 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares Short SmallCap600 no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ProShares Short SmallCap600?
O menor preço de ProShares Short SmallCap600 (SBB) no ano foi 13.39. A comparação com o preço atual 13.88 e 13.39 - 18.62 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SBB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SBB?
No passado ProShares Short SmallCap600 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 14.17 e -7.90% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 14.17
- Open
- 14.32
- Bid
- 13.88
- Ask
- 14.18
- Low
- 13.88
- High
- 14.32
- Volume
- 5
- Mudança diária
- -2.05%
- Mudança mensal
- 0.87%
- Mudança de 6 meses
- -15.26%
- Mudança anual
- -7.90%
