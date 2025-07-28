Dövizler / SANM
SANM: Sanmina Corporation
118.30 USD 1.07 (0.90%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SANM fiyatı bugün -0.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 117.19 ve Yüksek fiyatı olarak 119.99 aralığında işlem gördü.
Sanmina Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SANM haberleri
Günlük aralık
117.19 119.99
Yıllık aralık
63.66 125.76
- Önceki kapanış
- 119.37
- Açılış
- 119.37
- Satış
- 118.30
- Alış
- 118.60
- Düşük
- 117.19
- Yüksek
- 119.99
- Hacim
- 1.543 K
- Günlük değişim
- -0.90%
- Aylık değişim
- 3.02%
- 6 aylık değişim
- 54.32%
- Yıllık değişim
- 72.88%
21 Eylül, Pazar