SANM: Sanmina Corporation
119.37 USD 3.18 (2.74%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SANMの今日の為替レートは、2.74%変化しました。日中、通貨は1あたり117.47の安値と120.43の高値で取引されました。
Sanmina Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
117.47 120.43
1年のレンジ
63.66 125.76
- 以前の終値
- 116.19
- 始値
- 117.47
- 買値
- 119.37
- 買値
- 119.67
- 安値
- 117.47
- 高値
- 120.43
- 出来高
- 1.464 K
- 1日の変化
- 2.74%
- 1ヶ月の変化
- 3.95%
- 6ヶ月の変化
- 55.71%
- 1年の変化
- 74.44%
