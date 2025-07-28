통화 / SANM
SANM: Sanmina Corporation
118.30 USD 1.07 (0.90%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SANM 환율이 오늘 -0.90%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 117.19이고 고가는 119.99이었습니다.
Sanmina Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SANM News
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Sanmina Stock?
- CLS vs. ASTS: Which Technology Stock Suits Your Risk Profile?
- Here's Why Sanmina (SANM) is a Strong Value Stock
- Jabil vs. Corning: Which Tech Manufacturing Stock Is the Better Buy?
- Celestica Surges 139% in 6 Months: How to Play the Stock
- Sanmina (SANM) Down 4.6% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- CLS vs. JBL: Which Stock Has the Edge in AI-Fueled Demand Backdrop?
- Why Sanmina (SANM) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Jabil Skyrockets 119.6% in a Year: Should You Buy the Stock?
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Sanmina Q3: Despite Soft Guidance, Investor Enthusiasm Is High; Hold For Now (SANM)
- Sanmina stock hits 52-week high at $121.74
- Sanmina (SANM) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Sanmina Q3 Earnings Surpass Estimates, Revenues Rise Y/Y
- UnitedHealth, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Sanmina, Sarepta Therapeutics, Polaris, Celestica And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
- Eli Lilly, UnitedHealth among Tuesday’s market cap stock movers
- Sanmina stock hits 52-week high at 107.31 USD
- Sanmina Corporation 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SANM)
- Sanmina Corporation (SANM) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Sanmina beats Q3 2025 forecasts, stock dips
- Sanmina (SANM) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Sanmina Q3 2025 slides: Revenue jumps 10.9%, ZT Systems acquisition on track
일일 변동 비율
117.19 119.99
년간 변동
63.66 125.76
- 이전 종가
- 119.37
- 시가
- 119.37
- Bid
- 118.30
- Ask
- 118.60
- 저가
- 117.19
- 고가
- 119.99
- 볼륨
- 1.543 K
- 일일 변동
- -0.90%
- 월 변동
- 3.02%
- 6개월 변동
- 54.32%
- 년간 변동율
- 72.88%
