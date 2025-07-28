CotizacionesSecciones
SANM
SANM: Sanmina Corporation

116.19 USD 1.20 (1.02%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SANM de hoy ha cambiado un -1.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 115.61, mientras que el máximo ha alcanzado 117.95.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Sanmina Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
115.61 117.95
Rango anual
63.66 125.76
Cierres anteriores
117.39
Open
116.84
Bid
116.19
Ask
116.49
Low
115.61
High
117.95
Volumen
1.711 K
Cambio diario
-1.02%
Cambio mensual
1.18%
Cambio a 6 meses
51.57%
Cambio anual
69.79%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B