SANM: Sanmina Corporation
119.37 USD 3.18 (2.74%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SANM hat sich für heute um 2.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 117.47 bis zu einem Hoch von 120.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sanmina Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
117.47 120.43
Jahresspanne
63.66 125.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 116.19
- Eröffnung
- 117.47
- Bid
- 119.37
- Ask
- 119.67
- Tief
- 117.47
- Hoch
- 120.43
- Volumen
- 1.464 K
- Tagesänderung
- 2.74%
- Monatsänderung
- 3.95%
- 6-Monatsänderung
- 55.71%
- Jahresänderung
- 74.44%
