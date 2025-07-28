KurseKategorien
Währungen / SANM
Zurück zum Aktien

SANM: Sanmina Corporation

119.37 USD 3.18 (2.74%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SANM hat sich für heute um 2.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 117.47 bis zu einem Hoch von 120.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sanmina Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SANM News

Tagesspanne
117.47 120.43
Jahresspanne
63.66 125.76
Vorheriger Schlusskurs
116.19
Eröffnung
117.47
Bid
119.37
Ask
119.67
Tief
117.47
Hoch
120.43
Volumen
1.464 K
Tagesänderung
2.74%
Monatsänderung
3.95%
6-Monatsänderung
55.71%
Jahresänderung
74.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K