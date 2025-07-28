КотировкиРазделы
Валюты / SANM
Назад в Рынок акций США

SANM: Sanmina Corporation

117.39 USD 1.81 (1.52%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SANM за сегодня изменился на -1.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 116.73, а максимальная — 119.43.

Следите за динамикой Sanmina Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SANM

Дневной диапазон
116.73 119.43
Годовой диапазон
63.66 125.76
Предыдущее закрытие
119.20
Open
119.01
Bid
117.39
Ask
117.69
Low
116.73
High
119.43
Объем
751
Дневное изменение
-1.52%
Месячное изменение
2.23%
6-месячное изменение
53.13%
Годовое изменение
71.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.