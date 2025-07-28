Валюты / SANM
SANM: Sanmina Corporation
117.39 USD 1.81 (1.52%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SANM за сегодня изменился на -1.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 116.73, а максимальная — 119.43.
Следите за динамикой Sanmina Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SANM
Дневной диапазон
116.73 119.43
Годовой диапазон
63.66 125.76
- Предыдущее закрытие
- 119.20
- Open
- 119.01
- Bid
- 117.39
- Ask
- 117.69
- Low
- 116.73
- High
- 119.43
- Объем
- 751
- Дневное изменение
- -1.52%
- Месячное изменение
- 2.23%
- 6-месячное изменение
- 53.13%
- Годовое изменение
- 71.55%
