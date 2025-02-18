FiyatlarBölümler
Dövizler / SANG
Geri dön - Hisse senetleri

SANG: Sangoma Technologies Corporation

5.17 USD 0.05 (0.96%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SANG fiyatı bugün -0.96% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.09 ve Yüksek fiyatı olarak 5.27 aralığında işlem gördü.

Sangoma Technologies Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SANG haberleri

Günlük aralık
5.09 5.27
Yıllık aralık
4.08 7.99
Önceki kapanış
5.22
Açılış
5.17
Satış
5.17
Alış
5.47
Düşük
5.09
Yüksek
5.27
Hacim
32
Günlük değişim
-0.96%
Aylık değişim
-17.41%
6 aylık değişim
10.94%
Yıllık değişim
-6.51%
21 Eylül, Pazar