Валюты / SANG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SANG: Sangoma Technologies Corporation
5.88 USD 0.04 (0.68%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SANG за сегодня изменился на -0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.84, а максимальная — 6.46.
Следите за динамикой Sangoma Technologies Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SANG
- RF Industries, Ltd. (RFIL) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Endava PLC Sponsored ADR (DAVA) Lags Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Couchbase, Inc. (BASE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- nCino (NCNO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Zoom Communications (ZM) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sangoma and VTech partner to enhance hotel communications
- Sangoma expands AWS usage for cloud communications solutions
- Sangoma and Quicklert partner to enhance school safety solutions
- Sangoma Q2: There Are Reasons To Remain Positive Despite A Weak Quarter (NASDAQ:SANG)
Дневной диапазон
5.84 6.46
Годовой диапазон
4.08 7.99
- Предыдущее закрытие
- 5.92
- Open
- 6.46
- Bid
- 5.88
- Ask
- 6.18
- Low
- 5.84
- High
- 6.46
- Объем
- 114
- Дневное изменение
- -0.68%
- Месячное изменение
- -6.07%
- 6-месячное изменение
- 26.18%
- Годовое изменение
- 6.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.