货币 / SANG
SANG: Sangoma Technologies Corporation
6.12 USD 0.24 (4.08%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SANG汇率已更改4.08%。当日，交易品种以低点5.74和高点6.40进行交易。
关注Sangoma Technologies Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SANG新闻
- RF Industries, Ltd. (RFIL) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Endava PLC Sponsored ADR (DAVA) Lags Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Couchbase, Inc. (BASE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- nCino (NCNO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Zoom Communications (ZM) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sangoma and VTech partner to enhance hotel communications
- Sangoma expands AWS usage for cloud communications solutions
- Sangoma and Quicklert partner to enhance school safety solutions
- Sangoma Q2: There Are Reasons To Remain Positive Despite A Weak Quarter (NASDAQ:SANG)
日范围
5.74 6.40
年范围
4.08 7.99
- 前一天收盘价
- 5.88
- 开盘价
- 6.00
- 卖价
- 6.12
- 买价
- 6.42
- 最低价
- 5.74
- 最高价
- 6.40
- 交易量
- 184
- 日变化
- 4.08%
- 月变化
- -2.24%
- 6个月变化
- 31.33%
- 年变化
- 10.67%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值