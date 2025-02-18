Valute / SANG
SANG: Sangoma Technologies Corporation
5.17 USD 0.05 (0.96%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SANG ha avuto una variazione del -0.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.09 e ad un massimo di 5.27.
Segui le dinamiche di Sangoma Technologies Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SANG News
- Sangoma Technologies Corporation (STC:CA) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Sangoma Technologies Corporation (SANG) Q4 Earnings and Revenues Top Estimates
- RF Industries, Ltd. (RFIL) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Endava PLC Sponsored ADR (DAVA) Lags Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Couchbase, Inc. (BASE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- nCino (NCNO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Zoom Communications (ZM) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sangoma and VTech partner to enhance hotel communications
- Sangoma expands AWS usage for cloud communications solutions
- Sangoma and Quicklert partner to enhance school safety solutions
- Sangoma Q2: There Are Reasons To Remain Positive Despite A Weak Quarter (NASDAQ:SANG)
Intervallo Giornaliero
5.09 5.27
Intervallo Annuale
4.08 7.99
- Chiusura Precedente
- 5.22
- Apertura
- 5.17
- Bid
- 5.17
- Ask
- 5.47
- Minimo
- 5.09
- Massimo
- 5.27
- Volume
- 32
- Variazione giornaliera
- -0.96%
- Variazione Mensile
- -17.41%
- Variazione Semestrale
- 10.94%
- Variazione Annuale
- -6.51%
21 settembre, domenica