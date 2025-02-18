QuotazioniSezioni
SANG: Sangoma Technologies Corporation

5.17 USD 0.05 (0.96%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SANG ha avuto una variazione del -0.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.09 e ad un massimo di 5.27.

Segui le dinamiche di Sangoma Technologies Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.09 5.27
Intervallo Annuale
4.08 7.99
Chiusura Precedente
5.22
Apertura
5.17
Bid
5.17
Ask
5.47
Minimo
5.09
Massimo
5.27
Volume
32
Variazione giornaliera
-0.96%
Variazione Mensile
-17.41%
Variazione Semestrale
10.94%
Variazione Annuale
-6.51%
